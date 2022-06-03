ТОП-3 сумки, которые будут в моде этим летом
Читайте также: Какая обувь будет в моде этим летом: ТОП-5 главных трендовСумка — один из главных аксессуаров в гардеробе каждой женщины. Рассказываем, на какие модели стоит обратить внимание этим летом, чтобы точно быть в тренде.
Сумки-оверсайз
Время микро-сумочек официально прошло. Для тех, кто любит носить с собой не только все необходимое, но и то, что может когда-то пригодиться, ведущие дизайнеры предлагают не просто большие, а огромные сумки повышенной вместительности. Советуем делать выбор в пользу лаконичных вариантов из мягкой кожи.
Вязаные сумки
Этим летом стилисты решили попробовать что-то необычное и новое, поэкспериментировав с техникой макраме и кроше. Обращайте внимание на модели, как будто созданные своими руками — такие выглядят особенно нежно и стильно.
Сумки-хобо
Сумки-хобо — ещё один летний тренд 2022. Эта модель также заслуживает того, чтобы дополнять ваши аутфиты. К тому же, вариаций подобных сумок довольно-таки много: большие и поменьше, мягкие и имеющие более четкие формы.
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