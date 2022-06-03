Самые актуальные модели этого лета — в нашей подборке

ТОП-3 сумки, которые будут в моде этим летом Getty Images

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Сумки-оверсайз

Сумка — один из главных аксессуаров в гардеробе каждой женщины. Рассказываем, на какие модели стоит обратить внимание этим летом, чтобы точно быть в тренде.

Время микро-сумочек официально прошло. Для тех, кто любит носить с собой не только все необходимое, но и то, что может когда-то пригодиться, ведущие дизайнеры предлагают не просто большие, а огромные сумки повышенной вместительности. Советуем делать выбор в пользу лаконичных вариантов из мягкой кожи.

Модная сумка лето 2022 Getty Images

Модная сумка лето 2022 Getty Images

Вязаные сумки

Этим летом стилисты решили попробовать что-то необычное и новое, поэкспериментировав с техникой макраме и кроше. Обращайте внимание на модели, как будто созданные своими руками — такие выглядят особенно нежно и стильно.

Модная сумка лето 2022 Getty Images

Модная сумка лето 2022 Getty Images

Сумки-хобо

Сумки-хобо — ещё один летний тренд 2022. Эта модель также заслуживает того, чтобы дополнять ваши аутфиты. К тому же, вариаций подобных сумок довольно-таки много: большие и поменьше, мягкие и имеющие более четкие формы.

Модная сумка лето 2022 Getty Images

Модная сумка лето 2022 Getty Images

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