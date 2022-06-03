Читайте также: Какая обувь будет в моде этим летом: ТОП-5 главных трендов

Сумка — один из главных аксессуаров в гардеробе каждой женщины. Рассказываем, на какие модели стоит обратить внимание этим летом, чтобы точно быть в тренде.

Сумки-оверсайз

Время микро-сумочек официально прошло. Для тех, кто любит носить с собой не только все необходимое, но и то, что может когда-то пригодиться, ведущие дизайнеры предлагают не просто большие, а огромные сумки повышенной вместительности. Советуем делать выбор в пользу лаконичных вариантов из мягкой кожи.

Модная сумка лето 2022
Модная сумка лето 2022
Getty Images

Модная сумка лето 2022
Модная сумка лето 2022
Getty Images

Вязаные сумки

Этим летом стилисты решили попробовать что-то необычное и новое, поэкспериментировав с техникой макраме и кроше. Обращайте внимание на модели, как будто созданные своими руками — такие выглядят особенно нежно и стильно.

Модная сумка лето 2022
Модная сумка лето 2022
Getty Images

Модная сумка лето 2022
Модная сумка лето 2022
Getty Images

Сумки-хобо

Сумки-хобо — ещё один летний тренд 2022. Эта модель также заслуживает того, чтобы дополнять ваши аутфиты. К тому же, вариаций подобных сумок довольно-таки много: большие и поменьше, мягкие и имеющие более четкие формы. 

Модная сумка лето 2022
Модная сумка лето 2022
Getty Images

Модная сумка лето 2022
Модная сумка лето 2022
Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Читайте Ivona.ua в Google News