Модный дом выпустил коллекцию изношенной обуви

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Креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия известен своими эпатажными работами, поэтому поклонников люксового лейбла уже ничем не удивить. Но на этот раз бренд превзошел себя. Они выпустили коллекцию изношенной обуви под названием «Парижские кроссовки», которая «предназначена для ношения на всю жизнь». Лимитированная коллекция уже доступна на сайте для предварительного заказа.

«Парижские кроссовки» от Balenciaga balenciaga.com

«Парижские кроссовки» от Balenciaga balenciaga.com

Но все знают, что команда Balenciaga — гении маркетинга, которые придумали для Paris Sneaker ошеломительную рекламную кампанию, где показали картинку уж сильно изношенной, истрепанной в клочья обуви со следами грязи. Но кеды на сайте выглядят гораздо приличнее рекламного варианта, хоть и у каждой пары прекрасно заметен эффект поношенности. Всего таких будет выпущено 100 пар. Модные эксперты делятся прогнозами, что их цена будет варьироваться от 700 до 2000$.

Коллекция изношенной обуви от Balenciaga balenciaga.com

Напомним, что Balenciaga поддерживают Украину с первых дней войны, которую развязала РФ 24 февраля 2022 года. Команда бренда с завидной активностью помогает украинским беженцам финансово. Отметим, что также на Парижской неделе моды свой показ Демна Гвасалия посвятил Украине. Перед началом шоу на стульях гостей ждали футболки в цветах украинского флага, а также письмо от дизайнера, в котором он выразил свое сострадание нашему народу и жестко осудил тех, кто начал эту бесчеловечную войну.

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