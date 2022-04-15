Актрисы выразили свою поддержку Украине

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Сотни звезд по всему миру пытаются всячески помочь и выразить поддержку Украине из-за войны, которую развязала РФ 24 февраля 2022 года. Среди них также оказались актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк, известные по сериалу «Эмили в Париже». На днях знаменитости посетили фестиваль Paley Fest в Лос-Анджелесе, который состоялся в театре Dolby. К слову, там же, недавно прошла церемония вручения премии «Оскар-2022».

Лили Коллинз и Эшли Парк Getty Images

Актрисы поддержали Украину, выбрав для мероприятия парные образы в цветах нашего государственного флага. Лили Коллинз надела яркий голубой костюм, состоящий из мини-юбки и пиджака с баской, дополнив свой выход боди в бежевом цвете и украшениями. В свою очередь, Эшли Парк предстала в ярко-желтом сетчатом костюме-двойке.

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