Провокация на максимум

Читайте также: Met Gala 2022: лучшие образы звезд с красной дорожки

Известная супермодель Белла Хадид всегда славилась своими провокационными и дерзкими выходами. Что сказать, знаменитость умеет удивлять, и не боится при возможности демонстрировать свою роскошную фигуру во всей красе. Афтепати Met Gala 2022 не стало исключением для 25-летней звезды.

Для вечеринки Белла выбрала откровенное мини-платье с акцентным декольте, состоящее из велюрового корсета и кружевной юбки. Дополнили смелый образ супермодели прозрачные чулки и высокие каблуки. Отметим, что не каждая девушка решится на такой аутфит, но для Беллы Хадид не существует модных запретов и правил, ведь она сама задает тренды.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: