Самые стильные и неожиданные образы знаменитостей на главной кинопремии мира

В ночь с 27-го на 28 марта в США состоялась 94-я церемония награждения премии «Оскар». Вручение по-прежнему прошло в театре «Долби» в самом сердце Голливуда, куда звезды теперь могли прийти без жестких ограничений пандемии.

Предлагаем обратить внимание не только на распределение заветных статуэток, но и на ковровую дорожку, где всегда происходит особенная модная битва. Кто-то выбрал строгую элегантность, кто-то — игривую нежность, а кто-то отдал предпочтение эпатажу. Как и полагается, все в лучших традициях «Оскара». Самые стильные и неожиданные образы гостей на главной кинопремии мира смотрите в нашей галерее.

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