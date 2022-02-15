Королева Летиция показывает, какой принт будет самым актуальным весной
На какой принт сделать ставку предстоящей весной?
Читайте также: Топы-бра — самый горячий тренд весны 2022Ни для кого не секрет, что королева Летиция обожает цветочный принт. В ее гардеробе присутствуют «цветочные» юбки, блузы и платья, которые она носит регулярно, доказывая, что это всегда женственно и актуально. Один из последних выходов испанской королевы — очередное тому подтверждение.
Для официального мероприятия супруга Фелипе VI выбрала черное шифоновое платье длины миди с бантом на груди. Весенний образ Летиция дополнила любимыми бежевыми лодочками из замшевой ткани на элегантном устойчивом каблуке.
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