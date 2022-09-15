Роскошный образ королевы, в котором она накануне вышла в свет

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Сегодня, 15 сентября, королева Летиция празднует свой день рождения. Испанской королеве исполнилось 50 лет. Стоит отметить, Летиция стала настоящей иконой стиля для многих девушек: каждый ее выход производит фурор, она всегда выглядит сдержанно, элегантно и женственно. Более того, даже в самых экстремальных ситуациях она знает, как держаться уверенно на публике. За это ее многие любят, уважают и восхищаются ею.

Филипп VI и его супруга королева Летиция Getty Images

Накануне юбилея король Филипп VI и его супруга королева Летиция выполняли свои королевские обязанности: они побывали в университетской больнице в Гвадалахаре. Для знакового выхода монаршая особа выбрала невероятный белоснежный total look — символ тепла, чистоты и благих намерений. Блузу с цветочной вышивкой она дополнила брюками свободного кроя Boss и нежно-голубыми босоножками. Кстати, это рубашка из гардероба ее старшей дочери — 16-летней принцессы Леонор.

Королева Летиция Getty Images

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