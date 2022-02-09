Секрет в их «мужском» крое и правильной ширине

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В предстоящем весеннем сезоне править бал будут джинсы с низкой посадкой, которые сенсационно вернулись к нам из нулевых. Тогда их носили все самые популярные супермодели мира. Но отметим тот факт, что главным мастхэвом по-прежнему остаются широкие прямые джинсы, как будто бы взятые из мужского отдела. Хейли Бибер уже носит такую пару из светлого денима.

Хейли Бибер, фото: BYLINE: THEIMAGEDIRECT.COM

Вчера, 8 февраля, Хейли была замечена во время прогулки по Санта-Монике. Для своего выхода она выбрала именно такие «джинсы бойфренда», которые дополнила простым свитером в полоску и кедами. А завершила образ звезда солнечными очками с цветными стеклами серьгами-кольцами.

Хейли Бибер, фото: BYLINE: THEIMAGEDIRECT.COM

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