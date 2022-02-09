Какие женские пальто предлагают нам носить в 2022 году дизайнеры?

Клетка

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В нынешнем сезоне на модном Олимпе царствует классический клетчатый принт. А самый простой и легкий способ внедрить его в свой гардероб — это купить пальто в клетку. Такое, как, например, у Дженнифер Лопес. А чтобы образ получился ещё более гармоничным и стильным, — сочетайте клетчатое пальто с другими вещами в таком же принте.

Дженнифер Лопес Getty Images

Белое пальто

Когда речь идет о выборе цвета пальто, то чаще всего палитра ограничивается «практичными» оттенками: серый, бежевый, черный, хаки. Если вы не хотите покупать очередную базовую модель, а обновить гардероб к новому сезону хочется, то обратите внимание на белое пальто. Пусть это будет вариант не на каждый день, но оно превратит ваш образ в эталон элегантности и женственности.

Белое пальто Getty Images

Яркие цвета

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Черный, серый, белый цвет — это вечная классика, которая всегда будет в тренде, но рекомендуем присмотреться к более ярким оттенкам и не бояться экспериментов. Предлагаем вдохновиться примером Эльзы Хоск, которая уже носит пальто насыщенного зеленого цвета.

Эльза Хоск Getty Images

Длинное пальто

В ряду функциональных и практичных моделей пальто макси стоит где-то рядом с белыми — в самом конце. Но, как и белые пальто, они «берут» совершенно другим — эффектностью и красотой. Дизайнеры в один голос твердят, что надеть длинное пальто — значит почувствовать себя настоящей королевой.

Длинное пальто Getty Images

Тигровый принт

Покровитель 2022 года — Голубой водяной тигр. Естественно, эта тенденция не обошла стороной и модную индустрию. В связи с этим самым актуальным животным принтом стал именно тигровый. В коллекциях появились всевозможные варианты этого окраса — от классического до фантастического.

Пальто с тигровым принтом Getty Images

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