Модные пальто 2022: ТОП-5 основных тенденций
Клетка
Читайте также: Самая модная обувь 2022: 5 главных трендовВ нынешнем сезоне на модном Олимпе царствует классический клетчатый принт. А самый простой и легкий способ внедрить его в свой гардероб — это купить пальто в клетку. Такое, как, например, у Дженнифер Лопес. А чтобы образ получился ещё более гармоничным и стильным, — сочетайте клетчатое пальто с другими вещами в таком же принте.
Белое пальто
Когда речь идет о выборе цвета пальто, то чаще всего палитра ограничивается «практичными» оттенками: серый, бежевый, черный, хаки. Если вы не хотите покупать очередную базовую модель, а обновить гардероб к новому сезону хочется, то обратите внимание на белое пальто. Пусть это будет вариант не на каждый день, но оно превратит ваш образ в эталон элегантности и женственности.
Яркие цвета
Читайте также: Какие платья будут в моде этой весной: ТОП-5 главных трендовЧерный, серый, белый цвет — это вечная классика, которая всегда будет в тренде, но рекомендуем присмотреться к более ярким оттенкам и не бояться экспериментов. Предлагаем вдохновиться примером Эльзы Хоск, которая уже носит пальто насыщенного зеленого цвета.
Длинное пальто
В ряду функциональных и практичных моделей пальто макси стоит где-то рядом с белыми — в самом конце. Но, как и белые пальто, они «берут» совершенно другим — эффектностью и красотой. Дизайнеры в один голос твердят, что надеть длинное пальто — значит почувствовать себя настоящей королевой.
Тигровый принт
Покровитель 2022 года — Голубой водяной тигр. Естественно, эта тенденция не обошла стороной и модную индустрию. В связи с этим самым актуальным животным принтом стал именно тигровый. В коллекциях появились всевозможные варианты этого окраса — от классического до фантастического.
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