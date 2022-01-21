Рассказываем, на какие тенденции стоит обратить внимание в будущем сезоне

Эффектные вырезы

Вырезы не только сделают образ более чувственным, но и помогут подчеркнуть достоинства фигуры. Вырезы на талии сделают формы более выразительными, на плечах и груди — акцентируют зону декольте. Лучше всего отдавать предпочтение монохромным моделям.

Платье с вырезами Getty Images

Пайетки, блестки и перья

В 2022 году дизайнеры решили компенсировать недостаток нарядности сразу за два минувших года. так что не бойтесь надевать платья с пайетками и перьями тогда, когда душа пожелает! А чтобы наряды уместно вписались в атмосферу повседневности, разбавляйте их элементами базового гардероба.

Платье с пайетками Getty Images

Бахрома

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Одна из самых главных тенденций будущего сезона — бахрома. Ею дизайнеры украсили и платья на каждый день, и вечерние модели. При этом количество летящих тонких нитей бахромы варьируется довольно-таки сильно: платье может быть дополнено бахромой, выполняя роль декора, а может и полностью состоять из этого материала.

Платье с бахромой Getty Images

Трикотаж

Платья из трикотажа — та самая классика, которая будет актуальной всегда. С этой моделью можно составить множество стильных образов. К примеру, лучшее сочетание для ранней весны — пальто + высокие сапоги + трикотажное платье.

Трикотажное платье Getty Images

Нежная пастель

Какие платья будут модные, когда к нам придёт весна? Выбирайте модели в нежных пастельных тонах — и не ошибётесь! Самым же трендовым будет лавандовый — близкий «родственник» главного цвета года.

Платье в лавандовом цвете Getty Images

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