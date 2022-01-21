Какие платья будут в моде этой весной: ТОП-5 главных трендов
Эффектные вырезы
Вырезы не только сделают образ более чувственным, но и помогут подчеркнуть достоинства фигуры. Вырезы на талии сделают формы более выразительными, на плечах и груди — акцентируют зону декольте. Лучше всего отдавать предпочтение монохромным моделям.
Пайетки, блестки и перья
В 2022 году дизайнеры решили компенсировать недостаток нарядности сразу за два минувших года. так что не бойтесь надевать платья с пайетками и перьями тогда, когда душа пожелает! А чтобы наряды уместно вписались в атмосферу повседневности, разбавляйте их элементами базового гардероба.
Бахрома
Читайте также: Какие джинсы будут в моде весной 2022: ТОП-5 главных трендовОдна из самых главных тенденций будущего сезона — бахрома. Ею дизайнеры украсили и платья на каждый день, и вечерние модели. При этом количество летящих тонких нитей бахромы варьируется довольно-таки сильно: платье может быть дополнено бахромой, выполняя роль декора, а может и полностью состоять из этого материала.
Трикотаж
Платья из трикотажа — та самая классика, которая будет актуальной всегда. С этой моделью можно составить множество стильных образов. К примеру, лучшее сочетание для ранней весны — пальто + высокие сапоги + трикотажное платье.
Нежная пастель
Какие платья будут модные, когда к нам придёт весна? Выбирайте модели в нежных пастельных тонах — и не ошибётесь! Самым же трендовым будет лавандовый — близкий «родственник» главного цвета года.
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