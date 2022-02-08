Какие купальники будут в моде в этом сезоне?

Какие купальники будут в моде этим летом: ТОП-5 главных трендов depositphotos.com

Принты

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Купальники с принтами традиционно популярны в коллекциях пляжной моды. Самыми же модными купальниками лета 2022 будут модели с леопардовыми и цветочными принтами.

Купальник с леопардовым принтом Getty Images

Вырезы

Дизайнеры в этом году решили украсить откровенными вырезами не только топы и платья, но и купальники. Замысловатые вырезы присутствуют и на слитных, и на раздельных купальниках, так что можно с уверенностью утверждать, что это — самые модные женские купальники лета 2022.

Купальник с вырезами Getty Images

Яркие цвета

Необычный фасон и яркие цвета способны лучшим образом подчеркнуть ваш загар. Советуем присмотреться к оттенкам розового, желтого и насыщенного зеленого. К тому же, без внимания на пляже вы точно не останетесь. И такой купальник уже носит супермодель Изабель Гулар, так что покупка яркого купальника — однозначно маст-хэв для летнего сезона.

Металлические детали

Также многие модельеры дополнили свои купальники металлическими элементами. Колечки для соединения частей купального костюма или цепочки вместо бретелек присутствовали во многих коллекциях.

Купальник с металлическими элементами Getty Images

Спортивные модели

Купальники спортивного кроя сочетают в себе дизайн и комфорт. Темные цвета дополнительно «позаботятся» о визуальной стройности фигуры, а декоративные полоски добавят спортивности стандартным формам. Отметим, что супермодель Джиджи Хадид уже примерила подобную модель.

Джиджи Хадид Getty Images

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