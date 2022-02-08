Какие купальники будут в моде этим летом: ТОП-5 главных трендов
Принты
Читайте также: Какие платья будут в моде этой весной: ТОП-5 главных трендовКупальники с принтами традиционно популярны в коллекциях пляжной моды. Самыми же модными купальниками лета 2022 будут модели с леопардовыми и цветочными принтами.
Вырезы
Дизайнеры в этом году решили украсить откровенными вырезами не только топы и платья, но и купальники. Замысловатые вырезы присутствуют и на слитных, и на раздельных купальниках, так что можно с уверенностью утверждать, что это — самые модные женские купальники лета 2022.
Яркие цвета
Необычный фасон и яркие цвета способны лучшим образом подчеркнуть ваш загар. Советуем присмотреться к оттенкам розового, желтого и насыщенного зеленого. К тому же, без внимания на пляже вы точно не останетесь. И такой купальник уже носит супермодель Изабель Гулар, так что покупка яркого купальника — однозначно маст-хэв для летнего сезона.
Металлические детали
Также многие модельеры дополнили свои купальники металлическими элементами. Колечки для соединения частей купального костюма или цепочки вместо бретелек присутствовали во многих коллекциях.
Спортивные модели
Купальники спортивного кроя сочетают в себе дизайн и комфорт. Темные цвета дополнительно «позаботятся» о визуальной стройности фигуры, а декоративные полоски добавят спортивности стандартным формам. Отметим, что супермодель Джиджи Хадид уже примерила подобную модель.
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