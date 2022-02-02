Как будто не уходила из Белого дома: Мелания Трамп демонстрирует вечную элегантность
Мелания в идеальном образе
Читайте также: Белоснежный шик: Николь Шерзингер в самом трендовом костюме весны 2022На днях Мелания Трамп принимала в своей филадельфийской резиденции писателя Бэна Карсона. Для презентации его новой книги бывшая первая леди США надела белое платье Alexander McQueen приталенного фасона, дополнив образ классическими лодочками Christian Louboutin.
Образ завершила культовая укладка Мелании с прикорневым начёсом и чуть подкрученными локонами. В очередной раз супруга Дональда Трампа продемонстрировала эффектную и подтянутую фигуру. Как известно, она придерживается строгого питания и тренируется четыре раза в неделю.
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