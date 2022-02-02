Мелания в идеальном образе

Читайте также: Белоснежный шик: Николь Шерзингер в самом трендовом костюме весны 2022

На днях Мелания Трамп принимала в своей филадельфийской резиденции писателя Бэна Карсона. Для презентации его новой книги бывшая первая леди США надела белое платье Alexander McQueen приталенного фасона, дополнив образ классическими лодочками Christian Louboutin.

Мелания Трамп и Бэн Карсон Instagam

Образ завершила культовая укладка Мелании с прикорневым начёсом и чуть подкрученными локонами. В очередной раз супруга Дональда Трампа продемонстрировала эффектную и подтянутую фигуру. Как известно, она придерживается строгого питания и тренируется четыре раза в неделю.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: