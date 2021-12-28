ТОП-10 звездных пар, у которых большая разница в возрасте
Знаменитые пары с большой разницей в возрасте были предметом обсуждения в течение долгого времени, и, несмотря на разницу в возрасте, они часто являются одними из самых долговечных пар в Голливуде!
Ivona представляет десятку знаменитостей, у которых разница в возрасте от 10 до 43 года.
Приянка Чопра и Ник Джонас – 10 лет, но они не единственная пара в Голливуде с большой разницей в возрасте, и разница в их возрасте минимальна по сравнению с некоторыми другими парами.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс – 11 лет
Бейонсе и муж Джей-Зи – 12 лет
Хью Джекман и жена Деборра Ли-Фернесс – 13 лет
Супружеская пара Хайди Клум и Том Каулитц – 17 лет
Джордж и Амаль Аламуддин Клуни – 17 лет
Эдди Мерфи и жена Пейдж Батчер – 18 лет
Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли – 20 лет
Брюс Уиллис и жена Эмма Хеминг – 23 года
Харрисон Форд и Калиста Флокхарт 23 года
Дональд Трамп и жена Мелания Трамп – 24 года
Крис Дженнер и бойфренд Кори Гэмбл – 25 лет
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс – 25 лет
Алек Болдуин и жена инструктора по йоге Хилария Болдуин – 26 лет
Джефф Голдблюм и жена Эмили Ливингстон – 30 лет
Ричард Гир и жена Алехандра Сильва – 34 года
Мел Гибсон и Розалинд Росс – 35 лет
Супружеская пара Деннис Куэйд и Лаура Савойя – 39 лет
Патрик Стюарт и жена Санни Озелл – 39 лет
Мик Джаггер и жена Мелани Хэмрик – 43 года
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