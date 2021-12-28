У этих звездных пар разница в возрасте от 10 до 43-х лет

ТОП-10 звездных пар, у которых большая разница в возрасте; фото: instagram.com/priyankachopra / instagram.com/krisjenner / instagram.com/beyonce

Знаменитые пары с большой разницей в возрасте были предметом обсуждения в течение долгого времени, и, несмотря на разницу в возрасте, они часто являются одними из самых долговечных пар в Голливуде!

Ivona представляет десятку знаменитостей, у которых разница в возрасте от 10 до 43 года.

Приянка Чопра и Ник Джонас – 10 лет, но они не единственная пара в Голливуде с большой разницей в возрасте, и разница в их возрасте минимальна по сравнению с некоторыми другими парами.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс – 11 лет

Бейонсе и муж Джей-Зи – 12 лет

Хью Джекман и жена Деборра Ли-Фернесс – 13 лет

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hugh Jackman (@thehughjackman)

Супружеская пара Хайди Клум и Том Каулитц – 17 лет

Джордж и Амаль Аламуддин Клуни – 17 лет

Эдди Мерфи и жена Пейдж Батчер – 18 лет

Эдди Мерфи и жена Пейдж Батчер gettyimages.com

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли – 20 лет

Брюс Уиллис и жена Эмма Хеминг – 23 года

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт 23 года

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт gettyimages.com

Дональд Трамп и жена Мелания Трамп – 24 года

Крис Дженнер и бойфренд Кори Гэмбл – 25 лет

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс – 25 лет

Алек Болдуин и жена инструктора по йоге Хилария Болдуин – 26 лет

Джефф Голдблюм и жена Эмили Ливингстон – 30 лет

Ричард Гир и жена Алехандра Сильва – 34 года

Ричард Гир и жена Алехандра Сильва gettyimages.com

Мел Гибсон и Розалинд Росс – 35 лет

Супружеская пара Деннис Куэйд и Лаура Савойя – 39 лет

Патрик Стюарт и жена Санни Озелл – 39 лет

Мик Джаггер и жена Мелани Хэмрик – 43 года

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Голое Рождество: Хайди Клум ошеломила откровенными фото

В маске и с арбалетом в руках: 19-летний парень пытался убить Елизавету II