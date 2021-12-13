Бывшая первая леди США в очередной раз подтвердила свой статус иконы стиля

Читайте также: Как выглядит прозрачная капроновая юбка и как ее носить: показывает Лили Коллинз

Мелания Трамп продолжает носить статус иконы стиля в американских политических кругах. Появление бывшей первой леди всегда проходит под громкими овациями и восхищенными взглядами.

Мелания и Дональд Трамп Getty Images

Так, на прошедших выходных Мелания и Дональд Трамп приняли участие в рождественской встрече с избирателями республиканской партии. Для своего выхода 51-летняя Мелания выбрала консервативное платье Alaia со сдержанным вырезом-каплей и закрытыми рукавами. Образ дополнила ее знаменитая укладка с легким объёмом и чуть подкрученными прядями.

Мелания и Дональд Трамп Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona: