Певица в элегантном образе

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На днях во Франции прошли скачки Pegasus World Cup. Специальной гостьей мероприятия стала Николь Шерзингер, которая выступила перед началом соревнований, пожелав удачи всем участникам турнира.

Николь Шерзингер Getty Images

Для официального мероприятия поп-дива выбрала роскошный белый костюм-двойку. Сдержанный и одновременно женственный образ отлично подчеркнул загар знаменитости и ее фигуру. Отметим, что такой костюм будет на пике популярности грядущей весной. Его смело можно надеть как на вечернее мероприятие, так и — в офис. Свой благородный лук Николь дополнила расслабленной укладкой и макияжем в бронзовых оттенках.

Николь Шерзингер Getty Images

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