Первая леди Иордании в стильном образе

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Все оттенки фиолетового — от нежно-лавандового до глубокого сине-фиолетового — правят бал в модных коллекциях текущего и будущего сезонов, а институт цвета Pantone объявил оттенок Very Peri — главным цветом 2022 года. И ее Королевское Высочество королева Иордании Рания также следует модным трендам, выбирая для своих выходов стильные луки в главном оттенке года.

Королева Рания Getty Images

Так, на днях первая леди Иордании совершила официальную поездку в провинцию Аль-Балка, чтобы посетить местный Женский кооператив. Для важной встречи она выбрала нежно-лиловую куртку-рубашку с поясом. Отметим, что это далеко не первый раз, когда Рания смешивает уличные тренды с дизайнерскими вещами для публичных выступлений.

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