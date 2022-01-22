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Легендарная супермодель 90-х Синди Кроуфорд умеет выглядеть эффектно не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни. Знаменитость всегда подбирает луки так, чтобы чувствовать себя комфортно, но при этом Синди не забывает следовать последним трендам.

Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
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Так, на днях бывшая супермодель надела джинсы-скинни, белый свитер и дополнила образ полусапожками из замши на устойчивом каблуке. К слову, такая модель будет удачно гармонировать не только с брюками, но и — платьями. Абсолютно незаменимая пара обуви для весеннего сезона.

Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
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