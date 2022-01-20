Незаменимая вещь в гардеробе

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Красный цвет всегда выглядит выигрышно и роскошно, даже в самых повседневных образах. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на Кейт Мосс. Вчера папарацци заметили легендарную супермодель в Лондоне.

Кейт Мосс Getty Images

Кейт надела алую блузку в тонкую белую полоску с завязками на шее. Яркий верх она уравновесила классическими брюками графитового цвета, а сверху накинула черный бархатный пиджак. Образ дополнила стеганная сумка Chanel на цепочке, черные ботильоны на устойчивом каблуке и любимые солнцезащитные очки, в которых модель часто появляется на публике.

Кейт Мосс Getty Images

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