Супермодель в очень ярком образе

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48-летняя супермодель Хайди Клум точно знает, как выигрышно выглядеть в кадре. Сегодня папарацци заметили ее на съемках реалити-шоу Making The Cut, которое она запустила в 2020 году совместно со своим давним коллегой по проекту «Подиум» — американским телеведущим Тимом Ганном.

Хайди Клум и Тим Ганн Getty Images

Хайди появилась перед фотографами в костюме-тройке: правда, вместо привычной жилетки, под пиджаком у модели оказалась укороченная водолазка. Отдельного внимания заслуживают брюки — очень свободные, с высокой талией. Именно такие — по крою и цвету — мы будем носить будущей весной.

Хайди Клум и Тим Ганн Getty Images

Свой total-pink образ супермодель дополнила необычной сумкой-багетом с аппликацией в виде глаз с пушистыми ресницами и полупрозрачными розовыми очками. Единственной деталью образа не розового цвета стали алые остроносые лодочки на высокой шпильке.

Хайди Клум Getty Images

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