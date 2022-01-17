Создаем настроение сами: 10 ярких свитеров для зимних образов
Добавляем цветовые акценты в образ и поднимаем себе настроение в хмурые зимние дни
Читайте также: Как носить кожаные брюки: 10 модных образов от героинь стритстайлаОднозначно, сейчас такое время, когда душа и настроение требуют красок. Это касается даже тех, кто больше предпочитает монохром и натуральные природные оттенки. Но в этом сезоне дизайнеры решили, что больше не нужно дожидаться весны, чтобы одеваться ярко. Этому тренду можно только порадоваться, ведь всем нам в холодное время года не хватает тепла и солнца. Поэтому можно считать, что яркие вещи в гардеробе — своего рода терапия от хандры.
Трикотаж в этом плане является, пожалуй, самым уютным и действенным способом поднять себе настроение даже в самую мрачную погоду. Используйте яркие свитеры, водолазки и кардиганы в качестве акцентных слоев или комбинируйте с вещами контрастных оттенков — в этом сезоне этот модный прием только приветствуется. Собрали для вас 10 лучших моделей.
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