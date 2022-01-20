Какие же джинсы будут в моде в весеннем сезоне?

Джинсы с низкой посадкой

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Да, самые модные джинсы эпохи нулевых вернулись на модный Олимп, доказывая тот факт, что мода максимально циклична. Дизайнеры советуют носить их с блузами навыпуск или с укороченными топами.

Модные джинсы весна 2022 Getty Images

Прямые джинсы

Беспроигрышная, универсальная и всегда модная модель — джинсы с прямыми штанинами. Сочетайте их с футболками, свитерами и жакетами. К слову, такая модель будет удачно смотреться на любой фигуре, скрывая недостатки.

Модные джинсы весна 2022 Getty Images

Джинсы с декором

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Казалось бы, джинсы с декором уже давно зарекомендовали себя в качестве антитренда. Но дизайнеры в этом сезоне решили вернуть их в модные ряды. К тому же, такие джинсы могут быть прекрасным вариантом для вечеринки. А чтобы они выглядели по-настоящему празднично, их необходимо украсить разноцветными кристаллами, принтами или аппликациями.

Модные джинсы весна 2022 Getty Images

Мешковатые джинсы

На подиумах Недель моды дизайнеры даже не намекали, а заявляли громко и прямо, что узким джинсам в списке трендов места нет. А вот широкие джинсы мешковатого кроя, хоть и не новинка, но — безусловный фаворит будущего сезона.

Модные джинсы весна 2022 Getty Images

Джинсы с разрезами

В 2022-м году дизайнеры решили украсить разрезами и свитеры, и кардиганы, и водолазки. И деним в этом плане ничуть не уступает.

Модные джинсы весна 2022 Getty Images

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