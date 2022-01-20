Какие джинсы будут в моде весной 2022: ТОП-5 главных трендов
Джинсы с низкой посадкой
Читайте также: 5 модных аксессуаров, без которых не обойтись в 2022 годуДа, самые модные джинсы эпохи нулевых вернулись на модный Олимп, доказывая тот факт, что мода максимально циклична. Дизайнеры советуют носить их с блузами навыпуск или с укороченными топами.
Прямые джинсы
Беспроигрышная, универсальная и всегда модная модель — джинсы с прямыми штанинами. Сочетайте их с футболками, свитерами и жакетами. К слову, такая модель будет удачно смотреться на любой фигуре, скрывая недостатки.
Джинсы с декором
Читайте также: 3 главных цвета будущего сезона, которые стоит носить уже сейчасКазалось бы, джинсы с декором уже давно зарекомендовали себя в качестве антитренда. Но дизайнеры в этом сезоне решили вернуть их в модные ряды. К тому же, такие джинсы могут быть прекрасным вариантом для вечеринки. А чтобы они выглядели по-настоящему празднично, их необходимо украсить разноцветными кристаллами, принтами или аппликациями.
Мешковатые джинсы
На подиумах Недель моды дизайнеры даже не намекали, а заявляли громко и прямо, что узким джинсам в списке трендов места нет. А вот широкие джинсы мешковатого кроя, хоть и не новинка, но — безусловный фаворит будущего сезона.
Джинсы с разрезами
В 2022-м году дизайнеры решили украсить разрезами и свитеры, и кардиганы, и водолазки. И деним в этом плане ничуть не уступает.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: