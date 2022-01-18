Без них не обойтись в этом сезоне

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Брюки палаццо — самая модная модель в этом сезоне. Уже сейчас понятно, что узкие брюки нужно благополучно отправить на дальнюю полку шкафа. Поначалу брюки, расширяющиеся книзу от бедра, были из струящихся тонких тканей, в движении похожие на юбку в пол, но позже в эту же категорию попали и более привычные варианты из костюмных тканей со стрелками. Именно такую модель сейчас обожают все модные девушки. Инфлюенсеры особенно любят носить их с кроссовками, футболками и пиджаками мужского кроя.

Модные брюки-палаццо 2022 Getty Images

Благодаря своей универсальности и практичности брюки палаццо в паре с жакетом и водолазкой или рубашкой прекрасно впишутся в деловой аутфит, а в сочетании с шелковой блузой или топом станут великолепным решением для вечернего образа. Мы собрали для вас 7 стильных моделей брюк-палаццо, где каждая найдет то, что ей по душе.

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