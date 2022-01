2022 – год 25-летия Ukrainian Fashion Week

Основанный в 1997 году, Ukrainian Fashion Week стал первой Неделей моды не только на постсоветском пространстве, но и на территории всей Центральной Европы.

В этом году Ukrainian Fashion Week празднует свое 25-летие, и ряд событий юбилейного года начнет новый сезон показов коллекций FW22-23, который состоится в формате phygital с 3 по 6 февраля.

Этот сезон особенный – пятидесятый в истории UFW. За это время в рамках Недели моды состоялось более 1600 показов и презентаций коллекций более 400 брендов.

«25 лет Ukrainian Fashion Week – это не просто 25-летняя история одной компании. Это история украинских дизайнеров, которых однажды объединила наша идея сделать свою страну модной. Создать в стране новую индустрию, которая важна как для экономики страны, так и для развития её культуры. Индустрию, которая представляет Украину миру, как страну талантливых людей, новых технологий, конструктивного партнерства. Сегодня нашими приоритетами являются sustainability, диджитализация, разнообразие и инклюзивность. Именно на них сейчас строится украинская и мировая fashion-индустрия», – комментирует глава Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

Традиционно, в отдельный день UFW FW22-23 будет представлена ​​программа New Generation of Fashion, в рамках которой пройдут показы дизайнеров-участников платформ New Names и Fresh Fashion, а также graduate show украинских частных fashion-школ.

Стать гостем модного показа сможет каждый благодаря онлайн-трансляции на медиасервисе MEGOGO и диджитал-платформах UFW. Представители медиа, байеры, клиенты брендов и инфлюенсеры будут приглашены посетить Неделю моды и ознакомиться с коллекциями дизайнеров offline, соблюдая карантинные ограничения.

3.02 четвер

16:00 — HEART RATE Креативний директор s.byzov

17:00 — Презентація OVERALL x ZIGURA ART. Мистецтво інтеграції скульптур у модні звички українців

18:00 — VOROZHBYT&ZEMSKOVA

19:00 —YADVIGA NETYKSHA

19:30 — IDoL. Презентація медіапроекту "Візуальний код" (другий сезон)

20:00 — JULIYA KROS

21:00 — VIKTORANISIMOV

4.02 п’ятниця

15:00 — KRISTINA LAPTSO

16:00 —IRYNA DIL`

17:00 — MALVA FLOREA

17:30 — PUSHKA Fashionverse

18:00 — LALLIER

18:30 — Презентація нової колекції "Паракорд" від POLINA VELLER

19:00 — LEM

19:30 — GASANOVA

21:00 — Показ фільму «Висока мода» реж. Сільві Оайону в рамках фестивалю «Вечори французького кіно» invitation only

5.02 субота

15:00 — ZVOLI «Bad Boy. Петрицький» Мистецький центр "Шоколадний будинок", invitation only

16:00 — Fresh Fashion: MILD POWER, ANNA GROVE

17:00 —CHUPRINA

17:30 — Презентація BEZMEZH

18:00 — DARJA DONEZZ

19:00 — DZHUS

20:00 — IRON THREAD

​​​​6.02 неділя

15:00 — LVIV FASHION SCHOOL

16:00 — OPEN FASHION STUDIO

17:00 — UFEG: Future.Fashion.Now

17:30 — Презентація проєкту EPSON DIGITAL FASHION lab.

18:00 — New Names: NICK KICHKAR, LISABO

18:30 — HONCHARENKO. Презентація нової колекції "VAGA"

19:00 — Fresh Fashion: PANOVE, APSARA

20:00 —Fresh Fashion: FRBTK, SIDLETSKIY

