ТОП-12 самых стильных женщин 2021 года по версии Vogue
После того, как звезды начали появляться на красных дорожках и демонстрировать свои наряды и вкус, модным глянцам стало легче выбирать стильных знаменитостей. Журнал Vogue назвал ТОП-12 женщин, которые восхитили своим стилем в 2021 году.
Кейт Мосс
Легендарная супермодель украсила обложку британского Vogue в 2021 году. Тогда ее назвали женщиной, которая никогда не изменяла своему стилю.
Леди Гага
Известная певица и актриса Леди Гага в 2021 году полюбила голливудский шик и отказалась от эпатажа.
Зендая
Модель и актриса Зендая на всех красных дорожках демонстрировала свой безупречный стиль. Ее стилист Лоу Роуч подбирал для нее как ультрамодные наряды, так и элегантное ретро.
Дуа Липа
Поп-звезда Дуа Липа открыла показ Versace под собственный трек.
Рианна
Певица Рианна известна не только своими хитами, но одеждой, которую выпускает. Каждое ее появление на публичном мероприятии – это сенсация, таким был выход в пуховом одеяле на последнем Met Gala.
Джордан Данн
Британская модель Джордан Данн, как и ее коллеги знает, как поразить поклонников стильным выходом в свет.
Изабель Юппер
68-летняя французская кинодива всегда была иконой стиля, а в 2021 году она предпочитала Balenciaga и закрепила свой статус в мире моды.
Джемма Чан
Звезда фильма «Вечные» Джемма Чан и ее стилист Ребекка Корбин-Мюррей сделали ставку на малоизвестных в США азиатских дизайнеров и не прогадали. Актриса блистала на красных дорожках и демонстрировала свой безупречный стиль.
Анджелина Джоли
Легендарная актриса Анджелина Джоли в 2021 году появлялась на мероприятиях в стильных луках, которые одевала ранее. Таким поступком она показала, что можно не вредить экологии и выглядеть безупречно.
Зои Кравиц
На последнем Met Gala актриса появилась в шикарном платье-сетке Saint Laurent из кристаллов.
Синтия Эриво
Британская певица и актриса Синтия Эриво, получив премии «Тони», «Эмми» и «Грэмми», решила завоевать еще и модные вершины и восхитила своими нарядами на красной дорожке от известных брендов.
Никола Кохлан
Актриса Никола Кохлан – новичок в модных рейтингах, однако звезда получила море предложений от самых известных Домов моды.
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