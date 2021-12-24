Vogue дал список самых стильных женщин текущего года

После того, как звезды начали появляться на красных дорожках и демонстрировать свои наряды и вкус, модным глянцам стало легче выбирать стильных знаменитостей. Журнал Vogue назвал ТОП-12 женщин, которые восхитили своим стилем в 2021 году.

Кейт Мосс

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kate Moss Agency (@katemossagency)

Легендарная супермодель украсила обложку британского Vogue в 2021 году. Тогда ее назвали женщиной, которая никогда не изменяла своему стилю.

Леди Гага

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Известная певица и актриса Леди Гага в 2021 году полюбила голливудский шик и отказалась от эпатажа.

Зендая

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Zendaya (@zendaya)

Модель и актриса Зендая на всех красных дорожках демонстрировала свой безупречный стиль. Ее стилист Лоу Роуч подбирал для нее как ультрамодные наряды, так и элегантное ретро.

Дуа Липа

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

Поп-звезда Дуа Липа открыла показ Versace под собственный трек.

Рианна

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Певица Рианна известна не только своими хитами, но одеждой, которую выпускает. Каждое ее появление на публичном мероприятии – это сенсация, таким был выход в пуховом одеяле на последнем Met Gala.

Джордан Данн

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jourdan Dunn (@jourdandunn)

Британская модель Джордан Данн, как и ее коллеги знает, как поразить поклонников стильным выходом в свет.

Изабель Юппер

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Isabelle Huppert (@isabelle.huppert)

68-летняя французская кинодива всегда была иконой стиля, а в 2021 году она предпочитала Balenciaga и закрепила свой статус в мире моды.

Джемма Чан

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gemma Chan (@gemmachan)

Звезда фильма «Вечные» Джемма Чан и ее стилист Ребекка Корбин-Мюррей сделали ставку на малоизвестных в США азиатских дизайнеров и не прогадали. Актриса блистала на красных дорожках и демонстрировала свой безупречный стиль.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли Getty Images

Легендарная актриса Анджелина Джоли в 2021 году появлялась на мероприятиях в стильных луках, которые одевала ранее. Таким поступком она показала, что можно не вредить экологии и выглядеть безупречно.

Зои Кравиц

Зои Кравиц Getty Images

На последнем Met Gala актриса появилась в шикарном платье-сетке Saint Laurent из кристаллов.

Синтия Эриво

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cynthia Erivo (@cynthiaerivo)

Британская певица и актриса Синтия Эриво, получив премии «Тони», «Эмми» и «Грэмми», решила завоевать еще и модные вершины и восхитила своими нарядами на красной дорожке от известных брендов.

Никола Кохлан

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nicola Coughlan (@nicolacoughlan)

Актриса Никола Кохлан – новичок в модных рейтингах, однако звезда получила море предложений от самых известных Домов моды.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Назван главный цвет 2022 года

ТОП-10 звезд, которые боролись с сексуальной зависимостью