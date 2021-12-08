Модели, которые согреют в холодную погоду

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Настоящая суровая зима уже близко, но это вовсе не значит, что юбкам теперь не место в гардеробе — героини стритстайла доказывают, что даже мини и необычные макси можно носить в холодную пору. При этом важно выбрать плотный материал и правильный крой, чтобы прогулка была действительно комфортной и приятной. Так, в зимнем сезоне дизайнеры настаивают на коже, твиде и мягкой шерсти.

Модные теплые юбки зима 2022 Getty Images

В выборе длины можете себя не ограничивать, но помните, что короткие юбки в минусовую температуру обязательно следует сочетать с плотными колготками и высокими сапогами, а для макси моделей подойдут грубые ботинки и ботильоны на невысокой подошве с квадратным мысом.

В нашей подборке вы найдете самые актуальные модели юбок, которые впишутся и в повседневный, и в вечерний гардероб.

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