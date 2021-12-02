Рассказываем, с чем сочетать самый универсальный предмет гардероба

С чем носить водолазку: 6 модных и нескучных примеров Getty Images

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Водолазка + костюм

Водолазка — один из самых практичных предметов гардероба. Если вам надоели сочетания с простыми джинсами и брюками, предлагаем ещё шесть стильных комбинаций, которые разнообразят ваш образ.

Водолазка + костюм Getty Images

Костюм с водолазкой выглядит гораздо интереснее, нежели с футболкой или топом. Сочетания с костюмом также будут хорошо смотреться, если ваша водолазка выполнена из тонкого материала.

Водолазка + рубашка

Водолазка + рубашка Getty Images

Одно из самых актуальных сочетаний для простого повседневного образа. Советуем, чтобы цвет рубашки и водолазки контрастировал — так наряд будет выглядеть более свежо. Также можно добавить к луку несколько массивных цепей — они в этом сезоне на пике популярности.

Водолазка + платье

Водолазка + платье Getty Images

Не стоит отказываться от легких платьев даже в холодный сезон. Просто наденьте под любимое летящее платье теплую водолазку из плотного трикотажа, и образ моментально преобразится.

Водолазка + комбинезон

Водолазка + комбинезон Getty Images

Если у вас в гардеробе имеется комбинезон, это стилистическое решение именно для вас. Такой микс подойдет для любительниц необычных и трендовых аутфитов.

Водолазка + широкие брюки

Водолазка + широкие брюки Getty Images

Водолазка также идеально подойдет для практичных образов в офис, к примеру. В качестве примера — наряд звезды стритстайла, состоящий из белой водолазки и свободных брюк.

Водолазка + кардиган

Селена Гомес Getty Images

Лучший вариант для тех, кто постоянно мерзнет. Выбирайте как кардиганы одного оттенка, так и яркие модели с орнаментами и вышивкой.

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