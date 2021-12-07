Рассказываем о самых актуальных тенденциях сезона, которые помогут создать яркий праздничный образ для встречи Нового года 2022

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Во всем блеске

Новогодняя вечеринка — это лучший повод показать себя во всей красе, поэтому откладываем любимые джинсы для повседневных образов, и меняем на более красивый наряд. В эту ночь нужно выглядеть оригинальной, стильной и яркой. Ivona собрала для вас 5 советов, которые помогут создать праздничный образ по высшему разряду.

Блестящее платье pixabay.com

Блестящие платья всегда выглядят актуально, модно и роскошно! «Блестящая» тенденция удачно зазвучит в коктейльных и вечерних нарядах. Обратите внимание на золотистые и металлические ткани. Главное — не забывайте, что аксессуары нужно выбирать более сдержанных цветов, дабы не перенасытить образ.

Не бойтесь ярких цветов

Образ в красном цвете pixabay.com

Акцентные наряды в новогодних образах также приветствуются. Традиционными стали платья в алом решении, а в желтой гамме — особенно востребованными. Не бойтесь быть неотразимой именно в ярком луке, черный — всегда подождет.

Удобная обувь — прежде всего

Классические серебристые туфли pixabay.com

В обуви комфорт важнее всего. Советуем отказаться от очень высоких платформ и каблуков. Идеально подойдут классические модели. При выборе их оттенка можно остановиться на одном из цветов года — черном, синем, серебристом, которые будут гармонично сочетаться с вашим нарядом.

Не как у всех

Комбинезон с V-образным вырезом pixabay.com

Как ни крути, все же не каждую заставишь надеть платье даже в новогоднюю ночь. Для этого случая есть интересная альтернатива — комбинезон. Присмотритесь к моделям с V-образным вырезом из легких тканей, которые лучше всего подчеркнут женственность.

Украшения в помощь

Модные украшения для встречи Нового года 2022 pixabay.com

Вот уж на чем не следует экономить в новогоднем образе, так это на колье, сережках, кольцах и браслетах. Даже если вы наденете все перечисленные украшения вместе(только при условии гармонии их дизайна), — это не будет выглядеть чересчур, ведь на этой вечеринке всем положено сиять!

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