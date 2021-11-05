Готовимся к холодам заранее

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С наступлением ноября пора задуматься и о покупке теплых зимних вещей — в первую очередь верхней одежды. Пальто, пуховики, шубы и куртки — выбор зимней одежды весьма широк, и определиться бывает непросто. Но, пожалуй, главным маст-хэвом остается теплая зимняя куртка — самая базовая вещь сезона, без которой сложно представить жизнь в северных широтах. Она сочетается буквально со всем: с широкими джинсами и теплым свитером, с трикотажным платьем и объемным кардиганом, с юбкой-миди и кашемировым джемпером. Главное — выбрать подходящую модель, которая будет актуальна в этом сезоне.

Модная дутая куртка зима 2021 Pinterest

Конечно, самыми популярными остаются дутые куртки — в них действительно непросто замерзнуть. В этом сезоне стоит отдавать предпочтение оверсайзу, который позволяет надеть под верхнюю одежду сразу несколько слоев вещей. Во-первых, многослойность сейчас в тренде, а во-вторых, так возможность замерзнуть даже в тридцатиградусный мороз стремится к нулю. Другая модная альтернатива — удлиненные куртки, которые визуально «вытягивают» силуэт. Длинная дутая куртка — пожалуй, абсолютный маст-хэв в холодный сезон.

Выбирайте прямые модели без лишнего акцента на талии, искать которые стоит в нашей подборке:

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