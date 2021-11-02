Маст-хэв для любого гардероба

Тем, кто живет в суровых климатических условиях, осенью не обойтись без дубленки, стеганой куртки или пуховика, перчаток, огромного шарфа и, конечно, лаконичной обуви, в которой не страшно шагать по лужам и даже мокрому снегу. Для этого лучше всего подойдут базовые черные сапоги с просторным голенищем и плоской подошвой либо низким каблуком. Рассказываем также, с чем носить идеальную пару сапог.

Модные базовые черные сапоги 2021 Pinterest

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К счастью, тренды наступившего сезона на нашей стороне. Дизайнеры и звезды стритстайла тоже пропагандируют комфорт и практичный подход к выбору осенне-зимней обуви. К слову, классические черные сапоги никогда и не выхолили из моды, ведь это классика на все времена. Такая обувь уместна всегда и везде. Впрочем, составлять с ней сочетания наобум тоже не стоит. Несмотря на подчеркнутое удобство, в плане одежды дизайнеры стоят на позициях элегантности и шика, так что лучшей идеей будет совместить лаконичные черные сапоги с классическим брючным костюмом.

Модные базовые черные сапоги 2021 Pinterest

Также предлагаем носить их с плотными колготками и модными твидовыми платьями, кожаными юбками-миди и кашемировыми джемперами либо заправляйте в них любимые брюки. Остается лишь выбрать идеальные сапоги, в чем вам поможет наша подборка.

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