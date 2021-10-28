Согреют в холодную погоду и подойдут ко всему

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Если прохладными летними вечерами мы носили тонкие хлопковые джемперы или вовсе выбирали изделия из синтетических материалов, то осенью без натуральных тканей никак не обойтись. Если вам не нравятся тяжелые свитеры из плотной шерсти, то примерьте не менее актуальный и стильный вариант — джемпер из кашемира. Его легко носить даже под облегающее пальто или приталенную куртку. При этом он всегда выглядит богато и роскошно — особенно, когда дело касается вещи из 100%-ного кашемира.

В вашем гардеробе обязательно должен быть подобный свитер в сером, черном или белом цвете. Их альтернативой может стать оттенок экрю или классический бежевый. Яркие джемперы в этом сезоне отходят на второй план, а если вам хочется приобрести необычную модель, присмотритесь к пастельным вариантам в лиловых, розовых и нежно-голубых тонах. Идеальные джемперы — в нашей подборке.

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