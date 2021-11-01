Шубы из искусственного меха последние несколько сезонов не выходят из моды. Узнайте, кто из звезд не отстает от эко-тренда

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В отличие от натурального меха, искусственный не выглядит чересчур пафосно и прекрасно сочетается с разными вещами, позволяя при этом экспериментировать со стилем. Существует огромное разнообразие моделей, так что можно составлять множество удачных комбинаций. Звезды подиума и экрана, признанные законодательницы мод предпочитают позировать фотографам в манто из «чебурашки». Стоит присмотреться к стилистическим решениям, которые они используют.

Рианна — смелая модница и трендсеттер. Звезда предпочитает городской стиль, образы с объемными цветными эко-шубами, которые дополняет ботфортами.

Рианна Getty Images

Рианна Getty Images

Мэрайя Кэри несколько раз попадала в объективы фотографов в белой объемной шубе из искусственного меха от Stella McCartney, которую она часто использует как накидку перед выходом на сцену.

Мэрайя Кэри Getty Images

Довольно популярная модель эко-шубы — объемная мягкая чебурашка бежево-коричневого цвета от Max Mara пришлась по вкусу многим знаменитостям, среди которых можно увидеть и супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли.

Роузи Хантингтон-Уайтли Getty Images

Сандра Буллок прекрасна в яркой желтой эко-шубе с английским воротником — универсальный фасон подходит практически к любой одежде.

Сандра Буллок Getty Images

Давняя поклонница шуб из искусственного меха — Кейт Мосс. Супермодель выбирает лаконичные модели базовых цветов, которые легко вписываются в гардероб.

Кейт Мосс Getty Images

Кейт Мосс Getty Images

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