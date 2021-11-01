ТОП-5 звезд, которые любят носить шубы из искусственного меха
Читайте также: 3 теплых вещи, без которых не обойтись в этом сезонеВ отличие от натурального меха, искусственный не выглядит чересчур пафосно и прекрасно сочетается с разными вещами, позволяя при этом экспериментировать со стилем. Существует огромное разнообразие моделей, так что можно составлять множество удачных комбинаций. Звезды подиума и экрана, признанные законодательницы мод предпочитают позировать фотографам в манто из «чебурашки». Стоит присмотреться к стилистическим решениям, которые они используют.
Рианна — смелая модница и трендсеттер. Звезда предпочитает городской стиль, образы с объемными цветными эко-шубами, которые дополняет ботфортами.
Мэрайя Кэри несколько раз попадала в объективы фотографов в белой объемной шубе из искусственного меха от Stella McCartney, которую она часто использует как накидку перед выходом на сцену.
Довольно популярная модель эко-шубы — объемная мягкая чебурашка бежево-коричневого цвета от Max Mara пришлась по вкусу многим знаменитостям, среди которых можно увидеть и супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли.
Сандра Буллок прекрасна в яркой желтой эко-шубе с английским воротником — универсальный фасон подходит практически к любой одежде.
Давняя поклонница шуб из искусственного меха — Кейт Мосс. Супермодель выбирает лаконичные модели базовых цветов, которые легко вписываются в гардероб.
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