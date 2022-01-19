Самая модная косуха весны 2022: показывает Джей Ло
Певица ее носит практически на голом теле
Читайте также: Какой костюм будут носить все предстоящей весной: показывает Хайди КлумДженнифер Лопес всегда знает, как произвести ошеломляющий эффект на окружающих. Даже в том случае, когда надевает обычную кожаную куртку. Так, певица поделилась у себя в Instagram cнимками, на которых позирует лишь в кожаном топе, куртке и брюках на резинке.
«С курткой или без?» — подписала фото поп-дива Дженнифер Лопес.
Отметим, что эффектные лацканы и фактурные плечи куртки придают образу звезды строгости и элегантности, а гладкий высокий хвост подчеркивает это. Множество аксессуаров в виде цепей и браслетов Bvlgari создают игривое и более женственное настроение.
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