Певица ее носит практически на голом теле

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Дженнифер Лопес всегда знает, как произвести ошеломляющий эффект на окружающих. Даже в том случае, когда надевает обычную кожаную куртку. Так, певица поделилась у себя в Instagram cнимками, на которых позирует лишь в кожаном топе, куртке и брюках на резинке.

«С курткой или без?» — подписала фото поп-дива Дженнифер Лопес.

Отметим, что эффектные лацканы и фактурные плечи куртки придают образу звезды строгости и элегантности, а гладкий высокий хвост подчеркивает это. Множество аксессуаров в виде цепей и браслетов Bvlgari создают игривое и более женственное настроение.

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