Длинные кожаные перчатки

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Кожаные классические модели длиной до запястья — это перчатки, которые никогда не выйдут из моды, и такую пару лучше всегда иметь при себе. Не жалейте средств на хорошие перчатки из кожи, так как модели из искусственной кожи сразу же себя выдадут своим видом, они непрактичны и недолговечны. Цвет лучше подбирать к верхней одежде — можно классический черный, серый, терракотовый или коричневый.

Длинные кожаные перчатки
Длинные кожаные перчатки
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Длинные кожаные перчатки
Длинные кожаные перчатки
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Митенки

Митенки — комфортное и современное изобретение, дающее абсолютную свободу движений. Очень красиво и стильно выглядят митенки ручной вязки из шерсти с ирландским орнаментом. Если в вашем гардеробе присутствуют свитер, шапочка и лосины в такой же стилистке, то митенки украсят и дополнят ваш комплект.

Митенки
Митенки
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Митенки
Митенки
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Вязаные перчатки до локтя

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К пальто или тренчу подойдут длинные вязаные перчатки или модели из тонкой лайки. На подиумах представлены два варианта – облегающие полностью руки или со складками в области запястья.

Вязаные перчатки до локтя
Вязаные перчатки до локтя
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Короткие и байкерские

Также популярны и такие перчатки, как традиционные короткие замшевые или кожаные, слегка прикрывающие ладонь, на вид как байкерские, но пошитые по классическому лекалу.

Байкерские перчатки
Байкерские перчатки
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Замшевые короткие перчатки
Замшевые короткие перчатки
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Меховые перчатки

Также в моде рукавички и перчатки из меха. Смотрятся они шикарно, особенно с шубой. Но она не обязательно должна быть натуральной. Сейчас в тренде эко-шубы из искусственного меха — лучшая альтернатива изделиям из натуральных материалов.

Меховые перчатки
Меховые перчатки
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Меховые перчатки
Меховые перчатки
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