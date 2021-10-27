Какие перчатки носить в этом сезоне: ТОП-5 главных трендов
Длинные кожаные перчатки
Читайте также: На смену плащам: ТОП-10 трендовых дутых пальтоКожаные классические модели длиной до запястья — это перчатки, которые никогда не выйдут из моды, и такую пару лучше всегда иметь при себе. Не жалейте средств на хорошие перчатки из кожи, так как модели из искусственной кожи сразу же себя выдадут своим видом, они непрактичны и недолговечны. Цвет лучше подбирать к верхней одежде — можно классический черный, серый, терракотовый или коричневый.
Митенки
Митенки — комфортное и современное изобретение, дающее абсолютную свободу движений. Очень красиво и стильно выглядят митенки ручной вязки из шерсти с ирландским орнаментом. Если в вашем гардеробе присутствуют свитер, шапочка и лосины в такой же стилистке, то митенки украсят и дополнят ваш комплект.
Вязаные перчатки до локтя
Читайте также: 5 шарфов, которые могут испортить весь образК пальто или тренчу подойдут длинные вязаные перчатки или модели из тонкой лайки. На подиумах представлены два варианта – облегающие полностью руки или со складками в области запястья.
Короткие и байкерские
Также популярны и такие перчатки, как традиционные короткие замшевые или кожаные, слегка прикрывающие ладонь, на вид как байкерские, но пошитые по классическому лекалу.
Меховые перчатки
Также в моде рукавички и перчатки из меха. Смотрятся они шикарно, особенно с шубой. Но она не обязательно должна быть натуральной. Сейчас в тренде эко-шубы из искусственного меха — лучшая альтернатива изделиям из натуральных материалов.
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