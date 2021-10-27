Для монохромных и цветных образов

Читайте также: Пара ярких сапог или ботинок — простой и модный способ оживить гардероб этой осенью

Мировая индустрия моды настолько истосковалась по нарядным образам и ярким тонам, что даже осенью ведущие дизайнеры предлагают разбавить привычную нам цветовую гамму из спокойных природных оттенков эффектными цветами. Помимо изумрудного, кислотно-зеленого, сиреневого и желтого стритстайлы Недель моды и коллекции модных Домов пестрят всеми оттенками синего — от небесно голубого до глубокого кобальтового, который имеет все шансы заполучить звание главного цвета сезона.

Благородный «электрический» синий с нами еще надолго, по крайней мере, на ближайшие два сезона точно — Институт Pantone включил его в список главных цветов весенне-летних коллекций 2022 года. Поэтому смело инвестируйте в него, не опасаясь того, что он будет непрактичным в использовании. Насыщенный синий будет идеально дополнять монохромные образы (особенно эффектно он смотрится с тотал блэком), но также может прекрасно сочетаться и с другими оттенками — посмотрите на нашу подборку образов и убедитесь в этом сами.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: