Всего один аксессуар, который сделает образ эффектным: показывает Джей Ло
Простой трюк, который позволяет даже в спортивном костюме выглядеть сногсшибательно
Читайте также: Самые модные сандалии лета 2022: показывает Эльза ХоскАмериканская певица Дженнифер Лопес способна даже в обычном спортивном костюме выглядеть круче всех. Не знаем, как ей это удается, но факт остается фактом. Недавно певица отправилась на тренировку по танцам, в очередной раз восхитив своих поклонников идеальной фигурой и продемонстрировав стильный аутфит.
Знаменитость выбрала укороченную толстовку и широкие брюки — один из главных трендов сезона. Дополнили лук Дженнифер удобные кроссовки и элегантная сумка Coach, которая стала «звездой» наряда. Благодаря такому аксессуару аутфит получился повседневным и практичным, но при этом очень эффектным. Это тот самый случай, когда одна деталь способна «сделать» образ.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Самая модная и практичная сумка этого лета: показывает Ким Кардашьян
- Как носить джинсы-бананы: стильный пример от Кэти Холмс
- Как создать модный элегантный образ: показывает Кейт Миддлтон