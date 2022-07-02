Простой трюк, который позволяет даже в спортивном костюме выглядеть сногсшибательно

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Американская певица Дженнифер Лопес способна даже в обычном спортивном костюме выглядеть круче всех. Не знаем, как ей это удается, но факт остается фактом. Недавно певица отправилась на тренировку по танцам, в очередной раз восхитив своих поклонников идеальной фигурой и продемонстрировав стильный аутфит.

Дженнифер Лопес Backgrid

Знаменитость выбрала укороченную толстовку и широкие брюки — один из главных трендов сезона. Дополнили лук Дженнифер удобные кроссовки и элегантная сумка Coach, которая стала «звездой» наряда. Благодаря такому аксессуару аутфит получился повседневным и практичным, но при этом очень эффектным. Это тот самый случай, когда одна деталь способна «сделать» образ.

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