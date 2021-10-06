Один из главных осенних трендов

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Модные дутые пальто 2021 Pinterest

Осенью нам просто необходим выбор из нескольких видов верхней одежды. В начале сентября мы носим легкие ветровки, дождевики и кожаные куртки, а к концу сезона переодеваемся в теплые пуховики и дубленки. Но необходим и переходный вариант, который обычно сложнее всего выбрать. Если у вас уже есть просторная стеганая куртка и классическое бежевое пальто, стоит присмотреться к ультрамодным моделям с подиума. Например, дутому пальто, которое в этом сезоне появилось сразу на нескольких показах.

Наиболее популярными стали модели в светлых оттенках: молочном, айвори, экрю. Они подойдут ко всему и внесут разнообразие в привычный осенний гардероб, как правило, состоящий из темной одежды. Крой пальто может быть очень разным — от модного «халата» до классического двубортного. Но самым беспроигрышным вариантом остается прямая модель со спущенной линией плеч и оверсайз-силуэтом. А стеганые модели в спортивным стиле отлично дополнят лук с прямыми джинсами и высокими сапогами.

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