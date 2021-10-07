Эти вещи лучше оставить в прошлом

Тонкий кардиган на пуговицах

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Тонкий кардиган имеет сразу три весомых минуса. Он выглядит неактуальным именно по форме в 2021 году, обтягивает фигуру — если его не заправить в низ, точно визуально увеличивает на пару размеров и к тому же укорачивает ноги. И это еще не всё — из-за тонкой ткани он обычно выглядит как тряпка или быстро становится похожим на нее.

Тонкий кардиган на пуговицах Pinterest

Брюки с лампасами

В отличие от тонких кардиганов, у брюк с лампасами много весомых преимуществ. Они отлично вытягивают и украшают фигуру, сочетаются почти с любой обувью, но, увы, это тот случай, когда было так хорошо, что после этого стало плохо. Их так много и активно носили, что этот тренд замылил глаза и выглядит устаревшим.

Брюки с лампасами Pinterest

Шапка со стразами

Коллекции головных уборов демонстрируют тенденцию лаконичности и сдержанности в дизайне. И первой на убывание пошла такая отделка, как стразы. Неважно, масштабное ли использование или в небольшом количестве, такой декор стал недопустимым в модных шапках в новом сезоне.

Шапка со стразами Pinterest

Приталенный жакет

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Уже который год в моде доминируют оверсайз и пиджаки «с мужского плеча». Есть и более консервативные варианты — жакеты прямого удлиненного кроя. Чтобы создать приталенный силуэт, — можно использовать пояс. А приталенные жакеты стоит оставить в прошлом!

Приталенный жакет Pinterest

Укороченное пальто

История с оверсайз касается и пальто. Покупать лучше всего длинные модели с мужского плеча. Про укороченные пальто в этом сезоне точно стоит забыть. Но дизайнеры предлагают альтернативу — утепленная куртка-рубашка.

Укороченное пальто Pinterest

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