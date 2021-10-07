Это больше не наденешь: 5 вещей, которые уже не в моде
Тонкий кардиган на пуговицах
Читайте также: Пора прощаться: 5 главных антитрендов осени 2021Тонкий кардиган имеет сразу три весомых минуса. Он выглядит неактуальным именно по форме в 2021 году, обтягивает фигуру — если его не заправить в низ, точно визуально увеличивает на пару размеров и к тому же укорачивает ноги. И это еще не всё — из-за тонкой ткани он обычно выглядит как тряпка или быстро становится похожим на нее.
Брюки с лампасами
В отличие от тонких кардиганов, у брюк с лампасами много весомых преимуществ. Они отлично вытягивают и украшают фигуру, сочетаются почти с любой обувью, но, увы, это тот случай, когда было так хорошо, что после этого стало плохо. Их так много и активно носили, что этот тренд замылил глаза и выглядит устаревшим.
Шапка со стразами
Коллекции головных уборов демонстрируют тенденцию лаконичности и сдержанности в дизайне. И первой на убывание пошла такая отделка, как стразы. Неважно, масштабное ли использование или в небольшом количестве, такой декор стал недопустимым в модных шапках в новом сезоне.
Приталенный жакет
Читайте также: Эти вещи всегда будут в моде: 5 стильных идей от наших бабушекУже который год в моде доминируют оверсайз и пиджаки «с мужского плеча». Есть и более консервативные варианты — жакеты прямого удлиненного кроя. Чтобы создать приталенный силуэт, — можно использовать пояс. А приталенные жакеты стоит оставить в прошлом!
Укороченное пальто
История с оверсайз касается и пальто. Покупать лучше всего длинные модели с мужского плеча. Про укороченные пальто в этом сезоне точно стоит забыть. Но дизайнеры предлагают альтернативу — утепленная куртка-рубашка.
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