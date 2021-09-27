Отличный способ утеплиться

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Джиджи Хадид Getty

Каждую осень наступает момент, когда для шапки ещё рановато, но какой-нибудь головной убор уже хочется надеть. В этом сезоне нам на помощь приходят модные панамы, вернее — утепленные их версии. Джиджи Хадид — одна из главных поклонниц этого тренда. Модель накануне была замечена в нью-йоркском аэропорту между показами в Милане.

Джиджи выбрала «дутую» панаму ярко-зеленого цвета, которая выгодно выделялась на фоне полностью черного лука. Отметим, что недавно Кэти Холмс также предстала в утепленной панаме, но придержалась обратного приема: выбрав черную кожаную панаму, актриса позволила себе больше разнообразия в оттенках аутфита.

Джиджи Хадид Getty

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