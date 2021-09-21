Дождь и слякоть - не повод отказываться от белоснежной пары ботильонов

Читайте также: В этом пальто хочется провести всю осень: показывает Анджелина Джоли

Ирина Шейк Getty

Погода уже вовсю начинает капризничать, поэтому сандалии, балетки и босоножки прячем в дальний ящик до следующего лета. Однако пасмурная погода и слякоть — вовсе не повод ограничить себя в светлой обуви. С чем же ее носить сейчас? Ирина Шейк знает ответ: супермодель смело выгуливает белоснежные ботильоны на массивной платформе, которые являются абсолютным трендом этой осени.

В комплект к светлой обуви она подобрала серое пальто классического кроя с контрастными оранжевыми швами. Из аксессуаров модель предпочла солнцезащитные очки и замшевую светло-бежевую сумку. Получился практичный повседневный аутфит.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: