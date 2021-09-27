Какие жакеты в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов
Акцент на плечи
Читайте также: 5 универсальных вещей, которые должны быть в гардеробе у каждойРукава и линия плеч стали объектом внимания №1 в новых коллекциях. Чего только ни придумывали дизайнеры, чтобы сделать наиболее яркий и заметный акцент. Благодаря такому стилистическому решению жакеты стали более романтичными и женственными, утратив свою статусную строгость.
Удлиненные жакеты
Приталенные модели чудесно смотрятся в брючных ансамблях, а женский блейзер свободного кроя можно носить и вообще без брюк и юбки — такой жакет выглядит не хуже мини-платья.
Оверсайз
Свободный крой и тяготение к мужскому стилю — мешковатые жакеты в стиле oversize по-прежнему в тренде. Этой осенью оверсайз будет довольно умеренным — без гиперобъемов.
Кожаные жакеты
Читайте также: Самая модная юбка осени 2021: показывает Кейт МиддлтонКожаные пиджаки — тренд вечный. Из года в год дизайнеры предлагают модницам модели из черной и цветной кожи. Такой жакет станет отличным дополнением к деловому и повседневному гардеробу.
Укороченные жакеты
Модные тенденции и тренды традиционно демонстрируют дуальность. Закономерно, что в паре с удлиненными жакетами в коллекциях идут и укороченные, которые могут быть выполнены из разных материалов. Но наибольшую популярность обрели пиджаки из твида.
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