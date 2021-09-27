Модный жакет – must have для осеннего гардероба

Акцент на плечи

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Пиджаки с широкими плечами Pinterest

Пиджаки с широкими плечами Pinterest

Удлиненные жакеты

Рукава и линия плеч стали объектом внимания №1 в новых коллекциях. Чего только ни придумывали дизайнеры, чтобы сделать наиболее яркий и заметный акцент. Благодаря такому стилистическому решению жакеты стали более романтичными и женственными, утратив свою статусную строгость.

Приталенные модели чудесно смотрятся в брючных ансамблях, а женский блейзер свободного кроя можно носить и вообще без брюк и юбки — такой жакет выглядит не хуже мини-платья.

Удлиненные жакеты Pinterest

Удлиненные жакеты Pinterest

Оверсайз

Свободный крой и тяготение к мужскому стилю — мешковатые жакеты в стиле oversize по-прежнему в тренде. Этой осенью оверсайз будет довольно умеренным — без гиперобъемов.

Жакеты оверсайз Pinterest

Жакеты оверсайз Pinterest

Кожаные жакеты

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Кожаные жакеты Pinterest

Кожаные жакеты Pinterest

Укороченные жакеты

Кожаные пиджаки — тренд вечный. Из года в год дизайнеры предлагают модницам модели из черной и цветной кожи. Такой жакет станет отличным дополнением к деловому и повседневному гардеробу.

Модные тенденции и тренды традиционно демонстрируют дуальность. Закономерно, что в паре с удлиненными жакетами в коллекциях идут и укороченные, которые могут быть выполнены из разных материалов. Но наибольшую популярность обрели пиджаки из твида.

Твидовые пиджаки Pinterest

Твидовые пиджаки Pinterest

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