Какие куртки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов
Кожа
Читайте также: 5 модных аксессуаров, без которых не обойтись этой осеньюХит сезона – кожаные куртки. Нельзя, конечно, сказать, что хоть в каком-то сезоне куртки из кожи были немодны. Но в новых коллекциях их не просто много! Их очень много. Причем дизайнеры, кажется, устроили соревнование, кто придумает самую оригинальную модель, продемонстрировав куртки разной длины, разного цвета и практически всех стилей.
Стёганые куртки
Самые модные куртки следующего сезона – стёганые. Длинные и укороченные, объёмные пуховики и тонкие демисезонные модели, черные, цветные и блестящие — выбирайте ту, что вам по душе.
Бомберы
Читайте также: Модные тренчи и плащи на осень 2021Сегодня бомберы — это уже часть массовой культуры и неизменный «участник» модных показов. Не стоит даже пытаться перечислить всех модельеров, продемонстрировавших на показах самые разные куртки-бомберы для девушек.
Джинсовки
Не остались без внимания и джинсовые куртки. Легкие, и в то же время практичные модели — они всегда находят себе место и в модном гардеробе, и в дизайнерских коллекциях.
Пуховики
Осенне-зимний сезон невозможно представить без теплых и стильных пуховиков. Они гарантировано защитят вас от даже сильного мороза и ветра. Правда, в новых коллекциях дизайнеры почему-то решили отдать предпочтение коротким моделям – длинные были в явном меньшинстве.
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