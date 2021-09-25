Заколки для волос

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Необъяснимая любовь к заколкам тянется с самого детства, ведь они напоминают те самые счастливые и беззаботные дни, когда мама заплетала косички, а сбоку обязательно надевала бабочку или другого «пушистика». Этот милый тренд нашел себе почетное место и в наше время.

Самыми популярными будут следующие модели:

  • С камнями
  • Металлические
  • Разноцветные
  • Минималистические
  • С буквами
  • С имитацией брендов

Заколки для волос
Заколки для волос
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Заколки для волос
Заколки для волос
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Повязки

Удобство повязок по-настоящему оценили не только те, кто занимаются спортом. Стиль повязок был модернизирован так, что он прекрасно сочетается с повседневными образами.
Повязки на голову
Повязки на голову
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Повязки на голову
Повязки на голову
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Шелковые платки

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Доставайте косынки и пестрые шелковые платки — ретро-аксессуары для волос будут особенно актуальны в этом сезоне. А также советуем использовать этот аксессуар, когда хотите разнообразить прическу — в волосах этот тренд будет смотреться стильно и женственно.
Шелковый платок
Шелковый платок
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Шелковый платок
Шелковый платок
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Невидимки

Невидимки могут быть разных стилей, размеров. Их можно использовать по одной, наискось, чередовать между собой или располагать в хаотичном порядке.

Невидимки для волос
Невидимки для волос
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Невидимки для волос
Невидимки для волос
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Краб

И, наконец, крабики для волос. Они вернулись в моду еще в прошлом году. В новых сезонах их популярность будет только расти. Особое внимание необходимо уделить маленьким миниатюрным заколкам. Но не менее востребованы большие крабы. Их можно использовать не только, чтобы подкалывать хвост, но и как отдельное украшение уже готовой прически.

Крабики для волос
Крабики для волос
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Крабики для волос
Крабики для волос
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