Украшения для волос, которые дополнят образ новыми эмоциями и чувствами

Заколки для волос

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Необъяснимая любовь к заколкам тянется с самого детства, ведь они напоминают те самые счастливые и беззаботные дни, когда мама заплетала косички, а сбоку обязательно надевала бабочку или другого «пушистика». Этот милый тренд нашел себе почетное место и в наше время.

Самыми популярными будут следующие модели:

С камнями

Металлические

Разноцветные

Минималистические

С буквами

С имитацией брендов

Заколки для волос Pinterest

Заколки для волос Pinterest

Повязки

Повязки на голову Pinterest

Повязки на голову Pinterest

Шелковые платки

Удобство повязок по-настоящему оценили не только те, кто занимаются спортом. Стиль повязок был модернизирован так, что он прекрасно сочетается с повседневными образами.

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Шелковый платок Pinterest

Шелковый платок Pinterest

Невидимки

Доставайте косынки и пестрые шелковые платки — ретро-аксессуары для волос будут особенно актуальны в этом сезоне. А также советуем использовать этот аксессуар, когда хотите разнообразить прическу — в волосах этот тренд будет смотреться стильно и женственно.

Невидимки могут быть разных стилей, размеров. Их можно использовать по одной, наискось, чередовать между собой или располагать в хаотичном порядке.

Невидимки для волос Pinterest

Невидимки для волос Pinterest

Краб

И, наконец, крабики для волос. Они вернулись в моду еще в прошлом году. В новых сезонах их популярность будет только расти. Особое внимание необходимо уделить маленьким миниатюрным заколкам. Но не менее востребованы большие крабы. Их можно использовать не только, чтобы подкалывать хвост, но и как отдельное украшение уже готовой прически.

Крабики для волос Pinterest

Крабики для волос Pinterest

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