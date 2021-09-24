Эльза в тотал-луке Valentino

Читайте также: Самая модная юбка осени 2021: показывает Кейт Миддлтон

Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa

Эльза Хоск делает ставку этой осенью на черный тотал-лук, только с одним нюансом — дополняет его очень заметным плащом. На своей странице в Инстаграм 32-летняя модель поделилась снимками в тотал-луке от Valentino. Для прохладной погоды Эльза выбрала юбку-шорты, объемный свитер и сапоги с «лепестками». К слову, похожим аутфитом от этого же бренда совсем недавно поделилась и ещё одна модель — Тина Кунаки . Похоже, супермодели в этом сезоне явно предпочитают Valentino.

Образ Эльза дополнила сумкой Valentino с узнаваемым логотипом и черно-белым плащом с принтом в виде ромбов. Отметим, что подобная верхняя одежда однозначно солирует в образе, поэтому не стоит перегружать лук другими принтами.

Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa

Вам будет интересно прочитать на Ivona: