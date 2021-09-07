5 модных аксессуаров, без которых не обойтись этой осенью
Ожерелья-цепи
Читайте также: Те самые серьги, которые украсят любой образМастхэв наступающего сезона — огромные ожерелья-цепи. Причем чем крупнее и больше звенья, тем лучше. Самый стильный вариант стилизации — поверх водолазки или свитера крупной вязки с высоким воротником — так, чтобы цепь была в центре внимания.
Высокие перчатки
Присмотритесь к высоким моделям, выполненным из натурального замша или лаковой кожи. Также очень интересно смотрятся модели, в которых дизайнеры использовали сразу несколько материалов и дополнили их различными пуговками и заклепками.
Украшения из жемчуга
Жемчуг снова на пике популярности! В виде браслетов, заколок, сережек, с идеально ровной поверхностью или неправильной формы, что сделает его еще более привлекательным, а аксессуар – уникальным.
Акцентные носки или гольфы
Читайте также: Какие платья будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендовЕсли в спокойный по цветовой гамме аутфит добавить акцент в виде ярких носков или гольфов, то он сразу станет интереснее и более запоминающимся. Под джинсы или строгие брюки, под юбки или шорты – мода сейчас не знает ограничений, поэтому смело экспериментируйте. Особенно круто они будут смотреться в сочетании с лоферами - самой модной обувью этой осени.
Панамы
Осенью мы продолжим носить панамы, но уже не в технике кроше. Теперь предпочтение стоит отдавать шерстяным и кожаным головным уборам. Возвращаются и меховые панамы, так полюбившиеся инфлюенсерам.
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