Рассказываем, как не запутаться в их названиях, чтобы выглядеть уместно в каждом отдельно взятом случае.

1. White Tie

Читайте также: Met Gala 2021: лучшие образы звезд с красной дорожки

White Tie Pinterest

2. Black Tie

Самый сложный дресс-код для выполнения, поскольку в нем очень много ограничений. К примеру, обязательно должно быть платье в пол и перчатки, закрывающие руки. Также не лишним будет надеть меховую накидку на плечи. Украшения должны быть ювелирными. А сумочка — максимально компактной. Такой дресс-код чаще всего уместен на вручении премий и балах.

Официальный и торжественный дресс-код, но в отличие от предыдущего, более простой. Он подразумевает платье в пол или длиной ниже колена, наличие украшений (здесь можно обойтись бижутерией). Обязательны — туфли на каблуке. Прическу также можно сделать попроще. Например, подойдут распущенные локоны или пучок. Обычно Black Tie указывают на юбилеях, официальных вечеринках, театральных премьерах и свадьбах.

Black Tie Pinterest

3. Cocktail

Читайте также: Самое обнаженное платье в истории: абсолютно голая Меган Фокс на премии VMA

Cocktail Pinterest

4. Smart и Business Casual

Smart и Business Casual Pinterest

5. Тематические вечеринки

Дресс-код совершенно не строгий. Вы можете себе позволить надеть платье любой длины и фасона. Важно, чтобы оно было нарядным и подходило под формат мероприятия и сезон, в который проходит. Обязательны — туфли на каблуках или танкетки. Cocktail подразумевается на разнообразных вечеринках, after party и других неофициальных мероприятиях.Такое мероприятие предполагает официально-деловой стиль в одежде, но с элементами нарядности. Одежда не должна быть вычурной: классический элегантный стиль на деловых встречах предпочтительнее, но при отсутствии ярких деталей легко показаться скучной.

В этом случае, разумеется, выбор наряда зависит от тематики вечера. «Ревущие» 20-е, «хиппующие» 60-е и брутальные 90-е: разница между тремя эпохами огромна. Если дресс-код вызывает у вас затруднения, задайте вопрос об уместности того или иного наряда организатору, хотя, как правило, исчерпывающая информация указывается на пригласительном.

Тематические вечеринки Pinterest

Вам будет интересно прочитать на Ivona: