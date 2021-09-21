В чем идти на вечеринку: 5 основных видов дресс-кода
1. White Tie
Читайте также: Met Gala 2021: лучшие образы звезд с красной дорожкиСамый сложный дресс-код для выполнения, поскольку в нем очень много ограничений. К примеру, обязательно должно быть платье в пол и перчатки, закрывающие руки. Также не лишним будет надеть меховую накидку на плечи. Украшения должны быть ювелирными. А сумочка — максимально компактной. Такой дресс-код чаще всего уместен на вручении премий и балах.
2. Black Tie
Официальный и торжественный дресс-код, но в отличие от предыдущего, более простой. Он подразумевает платье в пол или длиной ниже колена, наличие украшений (здесь можно обойтись бижутерией). Обязательны — туфли на каблуке. Прическу также можно сделать попроще. Например, подойдут распущенные локоны или пучок. Обычно Black Tie указывают на юбилеях, официальных вечеринках, театральных премьерах и свадьбах.
3. Cocktail
Читайте также: Самое обнаженное платье в истории: абсолютно голая Меган Фокс на премии VMAДресс-код совершенно не строгий. Вы можете себе позволить надеть платье любой длины и фасона. Важно, чтобы оно было нарядным и подходило под формат мероприятия и сезон, в который проходит. Обязательны — туфли на каблуках или танкетки. Cocktail подразумевается на разнообразных вечеринках, after party и других неофициальных мероприятиях.
4. Smart и Business CasualТакое мероприятие предполагает официально-деловой стиль в одежде, но с элементами нарядности. Одежда не должна быть вычурной: классический элегантный стиль на деловых встречах предпочтительнее, но при отсутствии ярких деталей легко показаться скучной.
5. Тематические вечеринки
В этом случае, разумеется, выбор наряда зависит от тематики вечера. «Ревущие» 20-е, «хиппующие» 60-е и брутальные 90-е: разница между тремя эпохами огромна. Если дресс-код вызывает у вас затруднения, задайте вопрос об уместности того или иного наряда организатору, хотя, как правило, исчерпывающая информация указывается на пригласительном.
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