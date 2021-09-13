Найдите платье-невидимку на фотографии!

Меган Фокс стала главной героиней красной ковровой дорожки премии Video Music Awards. Актриса по традиции поддержала своего бойфренда Machine Gun Kelly, который в этот вечер выступал со сцены.

Меган Фокс и Колсон Бейкер Getty

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Меган Фокс Getty

Меган предстала в головокружительном образе: платье-невидика Mugler больше похоже на ровный загар, чем вообще на предмет гардероба. Ткань «выдают» лишь тонкие серебристые линии, напоминающие сверкающую на солнце паутинку.

При этом под определенным углом наряд создает очень реалистичную оптическую иллюзию: казалось, что Меган появилась здесь без нижнего белья, которое попросту отсвечивало. Головокружительного эффекта добавила и прическа звезды — длинные темные волосы Меган были уложены мокрыми волнами, придавая всему образу ассоциацию с русалкой.

Меган Фокс Getty

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