Элегантные и яркие звездные образы на 73-й церемонии «Эмми»

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Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась самая авторитетная телевизионная премия «Эмми-2021». На красной дорожке своими роскошными нарядами нас порадовали актеры кино и сериалов. На мероприятии царило праздничное настроение, а знаменитости наслаждались вспышками фотографов и с радостью раздавали интервью после длительного и вынужденного перерыва.

Кто-то из звезд выделился смелостью и эпатажем, а кто-то — классической элегантностью. Так, Яра Шахиди блистала в зеленом коктейльном платье от Dior, а Исса Рей выбрала серебристое платье от Aliétte. Аня Тейлор-Джой — та самая «королева» из нашумевшего сериала «Ход королевы» отдала предпочтение желтому неону, представ в шикарном платье со шлейфом от Dior. Самыми элегантными были Элизабет Олсен, которая пришла на церемонию в платье от The Row и блистательная Кейт Уинслет в черном шелке от Giorgio Armani. А Сара Полсон выбрала эффектное красное платье с глубоким декольте, пышными рукавами и огромной юбкой Carolina Herrera. Еще больше крутых образов — в нашей подборке.

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