Модный «Оскар» наконец вернулся — смотрите наряды гостей в нашей галерее

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Бал Института костюма Met Gala наконец вернулся. После того, как по понятным причинам в 2020-м бал был отменен, в этом году было решено провести его в ночь с 13 на 14 сентября. Долгожданное событие состоялось в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Главной темой Met Gala 2021 в этот раз стала американская мода.

Также напомним, что ежегодное мероприятие, которое проводит главный редактор Vogue Анна Винтур, служит сбором средств для Института костюма Метрополитен-музея. Met Gala считается одним из наиболее эксклюзивных событий в модном календаре. Стоимость билетов составляет от 35 тысяч долларов за каждого.

Впервые за 2 года на одной красной дорожке собрались многие знаменитости, которые наконец-то смогли продемонстрировать свои лучшие аутфиты от мировых кутюрье. Под вспышками фотокамер блистали Ирина Шейк, Зои Кравиц, Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Кейт Хадсон, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян и другие. К слову, Ким вновь удивила больше всех — знаменитость появилась на красной дорожке в полностью черном образе и балаклаве.

Также в статусе пары впервые официально появились Рита Ора и Тайка Вайтити, Рианна и A$AP Rocky, а Джастин Бибер посетил бал впервые с 2015-го в компании супруги Хейли. А вот Ченнинга Татума вместе с Зои Кравиц мы так и не увидели, хотя звёзды тоже присутствовали на мероприятии (ее голое платье мы долго не забудем!).

Лучшие образы знаменитостей смотрите в нашей галерее! Там много красоты и роскоши!

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