Актриса в невероятном образе

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Пенелопа Крус Getty

В рамках минувшего 78-го Венецианского кинофестиваля, где Пенелопе Крус достался «Кубок Вольпи» как лучшей актрисе за фильм «Параллельные матери», сама героиня представила еще один фильм. Картина «Официальный конкурс» — просто невероятно уморительная комедия, посвященная киноиндустрии и созданию авторского кино. В Венеции ленту по достоинству жюри не оценило, поэтому этот блистательный фильм Пенелопа привезла на родину — картину показали в рамках кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Для выхода на красную дорожку актриса выбрала сверкающее платье с бахромой от любимого бренда Chanel. Немного шика, немного кабаре. Оригинальная версия «голого» платья от знаменитой актрисы. Нет, оно не прозрачное, но по оттенку практически сливается с загорелой кожей испанки.

Пенелопа Крус Getty

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