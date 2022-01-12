ТОП-5 фраз, которые мужчины боятся услышать от жен
Украинский модельер и дизайнер Андре Тан рассказал, какие фразы боятся услышать мужья от собственных жен. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовал пост, в котором вспомнил пятерку фраз, которые пугают мужчин.
Фразы, которые мужчины боятся услышать от жен от Андре Тана
«ЛУЧШЕ БЫ ТЫ ПОДАРИЛ…»
Поверьте, самое страшное для мужчины — когда женщина не ценит его усилия! Поэтому лучше сначала поблагодарить за подарок, даже если вы ему не так уж и рады. Признаем, нам действительно важно быть победителями. Сначала выразите признательность, а уже потом как-нибудь упомяните, какой вариант подарка порадует вас больше.
«МОЙ БЫВШИЙ НИКОГДА БЫ ТАК НЕ СДЕЛАЛ»
Сравнение мужа/партнера с бывшими или героями голливудских фильмов приведет к тому, что он начнет сомневаться, любите ли вы его. Это жесточайший удар по мужскому эго!
«ТЫ НИКОГДА НЕ...»
Бросаться обвинениями вроде «ты всегда» или «ты никогда» — плохая идея, исключите их из лексикона. Сосредоточьтесь на том, что происходит сейчас, не делайте излишне обобщающих заявлений. Лучше намекните на то, в какую сторону вы хотите изменений. Но всегда начинайте фразу с «ты молодец, потому что делаешь …, но я бы хотела ещё и …»
«ДА, НО...»
Если вы соглашаетесь с чем-то, а потом добавляете «да, но…», то тем самым словно перечеркиваете все сказанное до этого. Никто не любит, когда его слова пренебрежительно отбрасывают.
«А ПОМНИШЬ, КАК ТЫ …»
О каком бы проступке или ошибке ни шла речь, если вы уже простили, оставьте оплошность в прошлом. Часто мужчинам кажется, что их постоянно преследует прошлое, ведь их жены не забывают ни одной совершенной ранее ошибки. Лучше мягко критикуйте моменты в настоящем: так больше шансов, что мужчина задумается и изменит свое поведение.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Alyona Alyona заявила, что съезжает от своего парня
Как преодолеть посленовогоднюю депрессию: советы Татьяны Литвиновой